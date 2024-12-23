Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş’ıneğitimde fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda yürütülen çalışmalar büyüyerek devam ediyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda birbirinden anlamlı çalışmalara imza atan Başkan Toptaş, ‘Gönülleri Giydiriyoruz’ sloganıyla devam eden proje kapsamında öğrencilerin kışlık mont, atkı, bere ve eldiven ihtiyaçlarını karşılıyor.

Bu kapsamda Başkan Toptaş, beraberinde Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurtve AK Parti Onikişubat İlçe Başkanvekili Erkan Kocakile Ayşe Gümüşer İlkokulu’nu ziyaret etti.

Burada öğrenci, öğretmen ve velilerle bir araya gelen Başkan Toptaş, Onikişubat Belediyesi’nce temin edilen mont, atkı, bere ve eldivenleri öğrencilere takdim ederken, mahalle halkı ve velilerin taleplerini de dinledi.

“Bu okulda hüzün ve umut bir arada”

Başkan Toptaş, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, bu projenin sadece bir yardım faaliyeti değil, aynı zamanda dayanışmanın ve birlikteliğin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Başkan Toptaş, konuşmasında Ayşe Gümüşer İlkokulu’nun Kahramanmaraş depreminde en fazla öğrenci kaybı yaşayan okullardan biri olduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Ayşe Gümüşer İlkokulumuzun şöyle de bir tarafı var, malumunuz Ebrar Sitesi’nin hemen yan tarafında. Depremde en fazla öğrencisini kaybeden okulumuz. Ne yazık ki 235 yavrumuzu kaybettik. Hüznün en yoğun hissedildiği yerlerden biri burası. Bugün burada olmamızın sebebi de bu. Öğrencilerimizle buluşmanın, onlara destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

Başkan Toptaş, projenin Onikişubat Belediyesi Sosyal Yardım İşleri ve Kültür Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortak çalışması sonucu hayata geçirildiğini belirterek, okul müdürleriyle istişare içinde kış mevsiminde öğrencilerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.

“Çocuklarımızın Yanında Olmaya Devam Edeceğiz”

Başkan Toptaş, projenin devam edeceğini belirterek şunları söyledi: “Önümüzdeki süreçte ilçe milli eğitim müdürlüğümüz ve okul müdürümüzle istişare içerisinde öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak açısından ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Bugün öğrencilerimize mont, kitap ve temizlik seti takdim ettik. Hediyelerimizin onların akademik başarılarına katkı sunmasını temenni ediyorum. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların yüzlerinde bir tebessüm oluşturmak, bizim için en büyük mutluluk kaynağıdır.”

Başkan Toptaş, projede emeği geçen tüm belediye çalışanlarına, okul yönetimine ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teşekkür ederek, bu tür sosyal projelerin artarak devam edeceğini dile getirdi.