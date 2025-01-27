Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanan yeni Sağlık Uygulama Tebliği ile, Kahramanmaraş’taki devlet hastanelerinden özel hastanelere kadar pek çok sağlık kurumunda katılım payı ücretlerinde önemli artışlar yaşandı.

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Yeni düzenlemeye göre, aile sağlığı merkezleri gibi birinci basamak sağlık hizmeti sunan kurumlarda yapılan hekim ve diş hekimi muayenelerinden katılım payı alınmamaya devam edecek.

DEVLET HASTANELERİNDE KATILIM PAYI ARTIŞI

Ancak, ikinci basamak sağlık hizmeti sunan devlet hastanelerinde katılım payı tutarlarında önemli bir artış yaşandı. Devlet hastanelerindeki muayene katılım ücreti, 6 liradan 20 liraya çıkarıldı.

EĞİTİM ARAŞTIRMA VE ŞEHİR HASTANELERİNDEKİ ARTIŞLAR

Eğitim araştırma hastaneleri ve şehir hastanelerindeki muayene katılım payı ise 7 liradan 45 liraya yükseldi. Bu hastanelere başvuran vatandaşlar, bu artışla birlikte sağlık hizmetlerinin daha pahalı hale geldiğini gözlemleyecek. Özellikle büyük şehir hastanelerinin sağlık hizmetleri açısından daha yoğun talep göreceği göz önünde bulundurulduğunda, bu artışın büyük etkiler yaratması bekleniyor.

ÖZEL HASTANELERDE KATILIM PAYI ARTIŞI

Özel hastaneler de, ülke genelindeki diğer özel sağlık kurumlarıyla paralel olarak katılım payı artışına gitti. 15 lira olan muayene ücreti, yeni düzenleme ile 50 liraya çıkarıldı.

Üniversitelerdeki sağlık merkezlerinde de katılım payı artışı yaşandı. Tıp fakültesi bulunan devlet ve vakıf üniversitelerine ait sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde, muayene ücreti 8 liradan 45 liraya çıkarıldı.