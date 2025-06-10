Edinilen bilgilere göre; 82 yaşındaki Bektaş Sümbül’ün, astım krizi geçirmesi sonucu M.S. (50), kardeşi İ.S. (38) ve yeğeni Ö.S. (18) ile birlikte 34 ZC 3990 plakalı otomobille hastaneye yetiştirmek için yola çıktı.

Tanır Mahallesi istikametine seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkan otomobil takla attı.

Kaza nedeniyle bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde, 82 yaşındaki Bektaş Sümbül’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar ise, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.