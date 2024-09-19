Alınan bilgilere göre; Asayiş Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde gerçekleştirilen hırsızlık olaylarına yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi. Operasyonda, çok sayıda para ve değerli eşyaya el konuldu.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan operasyonda; 700 Dolar, 40 Sterlin, 410 İsviçre Frangı, 2700 Euro ve 1075 TL nakit para ele geçirildi. Ayrıca, 2 adet yarım, 4 adet çeyrek altın, 22 ayar altın kolye, 2 adet altın bileklik, 4 adet altın yüzük ve 2 adet altın küpe ile 5 adet pırlanta yüzük ve 1 adet gümüş kolye, 1 adet gümüş küpe de operasyon kapsamında yakalandı.

Operasyon neticesinde gözaltına alınan T.A., K.K. ve Ş.A. isimli şahıslar, adli mercilere sevk edildi. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.