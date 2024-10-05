Edinilen bilgiye göre; Elbistan ilçesine bağlı Gökçek Mahallesi'nin Kökez mezrasında, S.B. ile Y.B. arasında içme suyunun kesilmesi nedeniyle başlayan sözlü tartışma, diğer aile bireylerinin de olaya dahil olmasıyla kısa sürede kavgaya dönüştü. Y.B., olay esnasında aracından aldığı av tüfeğiyle etrafa ateş açarak, A.B., A.E.B., S.B., H.B. ve N.B.’nin yaralanmasına yol açtı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine ulaşan 112 acil servis ekipleri ve özel araçlarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayın ardından jandarma ekipleri, mahallede geniş çaplı güvenlik önlemleri alarak, Y.B.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.