Yangın, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Beyazıtlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ikinci el eşya satışı yapılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye kısa sürede ulaşan ekipler, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevlerin çevredeki iş yerlerine sıçramasını önledi. Yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangında iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.