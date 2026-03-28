Olay, Elbistan ilçesine bağlı Taşburun Mahallesi’nde yapımı süren TOKİ deprem konutları inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İran uyruklu bir işçi, beton pompasının elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılarak yere yığıldı.

Durumu fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan işçi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İşçinin cenazesi, otopsi işlemleri için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.