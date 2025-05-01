Depremin merkez üssü olan şehirde, ailelerinden uzakta, yağmur ve çamura aldırmadan afetzedelerin hızlıca yeni yuvalarına kavuşması için ekipler 7/24 çalışıyor.

Deprem bölgesinde, işçiler, mühendisler ve mimarlar, 41 şantiyede durmaksızın görev yaparak, konteyner yaşamından kurtulmaları ve kalıcı konutlara ulaşmaları için seferber oldu. Yapımı devam eden konutların önemli bir kısmını TOKİ ve Emlak Konut Koordinasyonu üstlenirken, şu ana kadar 34 bin 600 konut tamamlandı ve teslim edildi.

Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen işçiler, 2025 yılı sonunda tamamlanması hedeflenen kalıcı konutlar ve köy tipi evler için yoğun mesai harcamaya devam ediyor. İşçiler, emek ve dayanışma gününde örnek bir çalışma sergileyerek, depremzedelerin yeniden hayata tutunmasına katkı sağlıyor.