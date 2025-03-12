Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, açılış konuşmalarının ardından şiir dinletileri, tiyatro gösterisi ve oratoryo sunumu gerçekleştirildi. Öğrenciler, milli şairin eserlerini seslendirerek ve sahne performanslarıyla Mehmet Akif’in fikir dünyasını ve milli mücadelenin ruhunu izleyicilere aktardı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Aydın Karatutlu, Mehmet Akif Ersoy’un fikirleri, vatan sevgisi ve milli mücadeleye katkıları üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.

Programın devamında öğrenciler tarafından milli şairin eserleri seslendirildi. Kardelen Bal, “Atiyi Karanlık Görerek Azmi Bırakmak”, Belinay İspir ise “Uyan” şiirini okuyarak salondaki davetlilere duygu dolu anlar yaşattı.

Program, İstiklal Marşı’nın kabul sürecine ithafen sahnelenen tiyatro gösterisi ile devam etti. Öğrenciler tarafından sahnelenen oyun, milli marşımızın yazıldığı dönemde yaşanan zorlukları ve Mehmet Akif Ersoy’un fedakârlığını gözler önüne serdi. Program, İstiklal Marşı Oratoryosu’nun etkileyici sunumuyla sona erdi.

Programa, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer’in yanı sıra, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, Garnizon Komutanı ve Kahramanmaraş 2'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, kent protokolü, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Bağımsızlık ruhunu yaşatmaya ve milli değerlere sahip çıkmaya yönelik bu anlamlı programın hazırlanmasında emeği geçen tüm öğrencilere, öğretmenlere ve idarecilere teşekkür ederiz.