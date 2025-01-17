Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, 10-16 Ocak 2025 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirilen kapsamlı operasyonlar sonucunda önemli bulgular elde etti.

Operasyonlar kapsamında toplamda; 14 adet tabanca, 4 adet tabanca şarjörü, 326 adet tabanca mermisi, 2 adet kurusıkı tabanca, 3 adet av tüfeği, 33 gram metamfetamin, 3 gram esrar, 5 adet tarihi obje, 2 adet sikke ve 1 adet dedektör ele geçirildi. Ayrıca, 300 kg kıyılmış tütün de operasyonlar sırasında yakalandı.

Ayrıca, aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 340 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Trafik kurallarını ihlal eden 872 sürücüye toplam 3,296,375 TL trafik idari para cezası uygulandı. 136 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 10 kişinin sürücü belgesi geri alındı. Hız kaynaklı kazaların önlenmesi amacıyla yapılan hız denetimlerinde ise 165 sürücüye 572,055 TL ceza verildi.

Ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen 27 Suriye uyruklu şahıs yakalanarak sınır dışı edilmek üzere işlemlere başlandı. Yol İzin Belgesi olmadan seyahat eden 28 Suriye uyruklu bireye ise toplamda 182,868 TL idari para cezası uygulandı.

Terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlarda, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. (36) isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve adli mercilere sevk edildi.