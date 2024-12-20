Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı tarafından 13-19 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetler, ilimiz Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda yürütüldü. Bu kapsamda yapılan operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu, silah ve kaçak alkol ele geçirildi.

Operasyonlarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 50 adet tüfek fişeği, 92 gram esrar, 5 gram bonzai, 2 gram metamfetamin, 4 gram kokain, 1 gram eroin, 2 adet sentetik uyuşturucu hap, 3 adet alacak-verecek kayıt defteri ve 5 adet senet bulundu. Ayrıca, 3 adet cep telefonu, 3 adet bıçak, 45 litre kaçak alkol ve daha önceki faaliyetlerde yine 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 50 adet tüfek fişeği tespit edildi. Aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda ise toplam 237 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Trafik denetimlerine ise 19.489 aracı kontrol etti. Trafik kurallarını ihlal eden 570 araç sürücüsüne toplamda 1.312.119 TL idari para cezası uygulandı. 119 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 3 sürücünün sürücü belgesi geri alındı. Ayrıca emniyet kemeri kullanmadığı belirlenen 85 sürücü ve yolcuya toplam 58.560 TL ceza kesildi.

Ülkemize kaçak yollarla girdiği belirlenen ve çeşitli suçlarla ilişkilendirilen 16 Suriye uyruklu kişi yakalanarak sınır dışı edilmek üzere işlemlere başlandı. Yol izin belgesi olmadan seyahat ettiği tespit edilen 16 Suriye uyruklu şahsa ise toplamda 72.656 TL idari para cezası uygulandı.

Terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlar neticesinde 5 şüpheli (M.N. K. (33), N.K. (47), Ş.Ü. (40), G.G. (K-32), O.A. (31)) yakalanarak gözaltına alındı ve adli makamlara sevk edildi.