Edinilen bilgiye göre; Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, 21-28 Mayıs 2025 tarihleri arasında il genelinde yürüttüğü kapsamlı güvenlik ve suçla mücadele faaliyetleri sonucunda önemli operasyonlar gerçekleştirdi.

İl jandarma ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılıkları’nın koordinasyonunda düzenlenen operasyonlarda toplam 252 şahısı aranan kişiler listesinde yakalayarak adli makamlara teslim etti. Ayrıca, suçtan yargılanmakta olan 22 şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Operasyonlarda çeşitli suçlara yönelik yapılan aramalarda; 3 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 466 adet tabanca fişeği, 69 gram metamfetamin, 12 gram bonzai, 7 gram esrar maddesi ve 31 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında, 30 şüpheli hakkında yasal işlemler yapıldı. Bu kişilerden 3’ü tutuklanarak adli makamlarca cezaevine konuldu.

Trafik ekipleri ise, 24.912 araç üzerinde gerçekleştirdikleri denetimlerde toplam 1.363 sürücüye trafik kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 3.448.158 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca, 154 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 8 sürücünün sürücü belgesi geri alınarak işlem yapıldı.