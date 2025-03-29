Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kadınların toplumsal hayatta daha aktif rol almalarını sağlamak, el becerilerini geliştirmek ve sosyalleşmelerine katkıda bulunmak amacıyla yeni bir etkinlik başlatıyor.

Bu kapsamda, kadınlara yönelik özel bir çini kursu düzenleniyor.

Üngüt Cemile Akkoyun Millet Konağı’nda gerçekleştirilecek kurs, alanında uzman eğitmenler eşliğinde katılımcılara çini sanatının inceliklerini öğretmeyi hedefliyor. Hafta içi 17.00 – 20.00 saatleri arasında ve Cumartesi günleri 09.00 – 17.00 saatleri arasında düzenlenecek eğitimlerde, çini sanatının temel tekniklerinden başlayarak detaylı uygulamalara kadar geniş bir içerik sunulacak. Kursa katılmak isteyen kadınlar, https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2025/03/28/kadinlara-yonelik-cini-kursu-basvuru-formu internet adresinden çevrimiçi başvuruda bulunabiliyor. Başvurular 4 Nisan 2025 Cuma gününe kadar devam edecek.