6 Şubat depremlerinin ardından daha dayanıklı ve sürdürülebilir altyapı hatlarının inşası için şehrin muhtelif noktalarında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat’ta Hürriyet ve Tavşantepe mahallelerinde gerçekleştirilecek altyapı hatlarının imalatı nedeniyle Ahır Dağı Caddesi’nin 8 Kasım Cuma gününe kadar trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

Ulaşım Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bölgede gerçekleştirilecek altyapı çalışmaları esnasında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması için trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi ve ulaşımda alternatif güzergâhların kullanılmasının önem arz ettiği belirtildi.