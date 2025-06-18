Edinilen bilgiye göre; Kahramanmaraş TAG otoyolu üzerinde seyir halinde olan ayçiçeği yağı yüklü tır Çöçelli mevkiinde bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Devrilen tır alev aldı. Kaza ve yangın sonrası bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yaralı sürücü bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilirken, alev alan tır demir yığınına döndü.

Soğutma çalışmalarının tamamlandığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.