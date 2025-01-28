Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Ballıca Mahallesi’nde mahalle sakinlerini derinden sarsan bir olay yaşandı. Mahalle muhtarı Rıfat Salman, evinde ölü bulundu. Salman’ın ölümü, hem mahallede hem de kent genelinde büyük bir üzüntüye neden oldu.

Olayla ilgili araştırmalar hızla devam ediyor. Salman’ın ölümüne neyin sebep olduğu henüz netlik kazanmadı. Güvenlik ekipleri, Salman’ın cinayete mi kurban gittiği yoksa intihar mı ettiği yönünde detaylı bir inceleme yürütüyor. Mahalle halkı, olayın bir an önce aydınlatılmasını bekliyor.