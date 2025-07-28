Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, il genelinde 21-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çeşitli suçlardan aranan 70 şahıs, uyuşturucu ticareti yapan 9 şahıs ile ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 9 şahıs olmak üzere toplam 88 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Bu şahıslardan 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 54 kişi ise tutuklandı.

Operasyonlar sırasında çeşitli uyuşturucu ve suç unsurları da ele geçirildi. Buna göre; 39,15 gram metamfetamin, 1,84 gram esrar, 29,37 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 11,51 gram bonzai hammaddesi, 105 adet sentetik ecza ve 51 adet ecstasy/captagon hapı confiscatedildi. Ayrıca, 7 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet kurusıkı tabanca ve 6 adet ruhsatsız av tüfeği de ele geçirildi.

Trafik güvenliği ve çevre kirliliğine karşı yapılan denetimlerde ise, 148 araca yüksek sesle müzik dinlemek, 57 araca abartı egzoz kullanmak ve toplamda 400 sürücü belgesiz araç kullanmak suçundan işlem yapıldı.