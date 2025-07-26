Edinilen bilgiye göre; Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Doğukent Mahallesi’nde yönetimindeki aracıyla seyir halinde olan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek metrelerce yükseklikten apartman boşluğuna düştü.

Düşme neticesinde araçta sıkışan sürücü için bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edilirken, kaza anında çevrede kimsenin olmaması olası bir felaketin önüne geçti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.