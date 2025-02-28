Edinilen bilgiye göre; Onikişubat ilçesine bağlı Binevler Mahallesi Köle Hafız Bulvarı üzerinde seyir halinde olan sürücü, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir sitenin istinat duvarını aşarak apartman boşluğuna düştü.

Kazada otomobilde bulunan üç kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.