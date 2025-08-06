İlk kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Yedikuyular Kayak Merkezi yolu üzerinde gerçekleşti. 54 yaşındaki A.K. yönetimindeki 34 AY 0866 plakalı minibüs seyir halindeyken kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, ağır yaralanan sürücüyü sağlık ekiplerine teslim etti.

Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim Ek Hizmet Hastanesi acil servisine kaldırılan A.K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İkinci kaza ise, Onikişubat ilçesi Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. M.E. (19) yönetimindeki 46 MA 107 plakalı motosiklet, 46 AAS 955 plakalı Toyota marka otomobille çarpıştı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü M.E. ve yolcu konumundaki V.H. (19) ilk müdahalelerini yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Yaralıların Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim Ek Hizmet Hastanesi’nde tedavi altına alındığı bildirildi. Yaralılardan motosiklet sürücüsü M.E.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.