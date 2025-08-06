Güpitaş A.Ş. ve Maraş Makarna Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zaman şehrimizi Bölgesel Ligde temsil eden Onikişubatspor Başkanı İş İnsanı Harun Reşit Gümüşer’den Kahramanmaraşspor’a anlamlı bir destek geldi.

Kentin köklü takımı Kahramanmaraşspor’a forma göğüs sponsoru olarak önemli bir destekte bulunan İş İnsanı Harun Reşit Gümüşer, Kahramanmaraşspor hepimizin takımı ve köklü tarihimiz. Bize de zor zamanlarında destek olmak düşer. Yeni sezon öncesi bizlerde “Maraş Makarna” olarak Kahramanmaraşspor’umuza forma göğüs sponsoru olmaya karar verdik. Başarılar diliyorum”dedi.

Sponsorluk anlaşmasının lansmanı yarın saat 12.00’de, Onikişubatspor Tesisleri'nde yapılacak. Törende hem sponsorluk detayları kamuoyuna açıklanacak hem de yeni sezona dair önemli mesajlar verilecek.

Kahramanmaraşspor camiası, Maraş Makarna ve Onikişubatspor Yönetim Kurulu Başkanı İş İnsanı Harun Reşit Gümüşer’e bu anlamlı desteğinden dolayı teşekkür etti.