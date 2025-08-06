Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Ali Rıza Gedemenli ve yönetimi, çocuklara bisikletlerini teslim ederek; çocukların ailelerine MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin ve Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kahramanmaraş Ülkü Ocakları İl Başkanı Ali Rıza Gedemenli, bisiklet tesliminde yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Çamlıbel orman yangınında evleri zarar gören Mücahit kardeşimizin, hem kendisi hem de yangından etkilenen diğer çocuklar için Şahbaz Derneği’ne ilettiği bisiklet talebine kayıtsız kalmadık.

Ülkü Ocakları olarak, Bilge Liderimiz Sn. Devlet Bahçeli Dedelerinin ve Türk Gençliğinin Yolbaşçısı Sn. Ahmet Yiğit Yıldırım Amcalarının geçmiş olsun dileklerini ileterek geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bisikletlerini teslim ettik. Ülkü Ocakları olarak biliyor ve inanıyoruz ki; bir çocuğun gülüşü, yarınlarımızın en güçlü umududur. Türk gençliği, milletine hizmet ettikçe bu umut daha da büyüyecektir.”