Dulkadiroğlu Belediyesi Gençlik Merkezinde düzenlenen konserde Okan, Türk Sanat Müziği ziyafeti sundu.

Programda; Mahir Peşrevu Tanburi Cemil Bey, Mahir Saz Semaisi Gazi Giray Han, Mahir Saz Semaisi Refik Talat Alpan, Mahir Saz Semaisi M. Reşat Aysu, Mahir Saz Semaisi Udi Raif Bey, Zâvil Saz Semaisi Arif Mehmed Ağa, Nikrız Saz Semaisi Tanburi İsmail Efendi, Nikrız Saz Semaisi Refik Fersan, Nikrız Saz Semaisi M. Reşat Aysu, Nikrız Sırtı Neveser Kökdeş, Nikrız Longa Tanburi Cemil Bey eserleri icra edildi.

Konser sonrası açıklama yapan Soner Okan, “Bugün Türk müziği bestecilerine ait çok değerli eserleri keman ile icra etmeye çalıştık. Türk müziğinin çeşitli dönemlerine ışık tutan eserlerin kemanla solo olarak Kahramanmaraş'ta seslendirilmesi sanatsal hareketliliğinin artması açısından önemli görülmektedir. Klasik Türk müziği eserlerinin halkımızla buluşturulması adına başka sanatsal projelerimiz de ilerleyen zamanlarda gündeme gelecektir. Konsere teşrif eden misafirlerimize çok teşekkür ediyorum.

Ayrıca konserin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesinde emeği geçen Dulkadiroğlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Yıldız’a, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Gençlik Merkezleri Genel Koordinatörü Muhammed Ali Bayraktar'a, merkezin değerli eğitimcileri Murathan Talhan ile Ziya Sarıaltun'a ve SHA Genel Yayın Yönetmeni Muhammet Özer'e çok teşekkür ediyorum” dedi.