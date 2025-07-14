07-14 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen kapsamlı operasyonlar kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde düzenlenen çalışmalar sonucunda toplam 95 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi. Bunlardan 48 kişi tutuklandı.

Operasyonlar sırasında; çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 76 kişi, uyuşturucu madde ticareti yapan 7 şüpheli ve ikamet ile işyerlerinde hırsızlık suçlarına karışmış 12 şahıs gözaltına alındı.

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Uyuşturucu operasyonlarında ise toplamda 94,74 gram metamfetamin, 6,97 gram esrar, 32,26 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 901 adet sentetik ecza ve 28 adet sentetik hap (ecstasy/captagon) ele geçirildi. Ayrıca, 3 ruhsatsız tabanca, 9 kurusıkı tabanca ve 8 ruhsatsız av tüfeği de suç unsuru olarak muhafaza altına alındı.

Trafik denetimleri kapsamında ise, trafik güvenliğini tehlikeye atan ve gürültü kirliliğine neden olan araçlara yönelik uygulamalarda; yüksek sesle müzik dinlemekten 117 araç sürücüsüne, abartı egzoz kullanmaktan 58 araca işlem yapıldı. Ayrıca, 449 sürücü de belgesiz araç kullanmak suçundan cezalandırıldı.