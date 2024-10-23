Ziyarette, PTT Başmüdürü Oğuzhanoğlu ve beraberindeki heyet ile bir süre sohbet eden Vali Ünlüer, PTT’nin faaliyetleri ve sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı.



PTT Başmüdürü Oğuzhanoğlu nazik kabullerinden dolayı Vali Ünlüer’e teşekkür ederek, Türkiye Yüzyılı anısına düzenlenen pul ve ilk gün zarfından oluşan filatelik katalog takdim etti.



Vali Ünlüer, PTT Başmüdürü Oğuzhanoğlu'nun şahsında tüm PTT çalışanlarının gününü tebrik ederek, kurum çalışanlarına görevlerinde başarılar diledi.

Editör: MUTTALİP AKKUŞ