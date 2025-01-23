Kuzugüden “6 Şubat depreminin ardından her alanda olduğu gibi sağlık hizmetlerinde de yaralar sarılmaya devam ediyor. Yaşadığımız yüzyılın felaketinde hastanelerimizin ne kadar büyük önem arz ettiğine şahit olduk. Bu bağlamda, Kahramanmaraş’ta sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla inşa edilen yeni sağlık tesisleri, halkın daha erişilebilir ve modern sağlık hizmetlerine kavuşmasını sağlıyor. Şubat ayının ilk haftasında hasta kabulüne başlayacak olan 400 yatak kapasiteli Kahramanmaraş Devlet Hastanesi, bu kapsamda önemli bir adım olarak öne çıkıyor.Toplam 55 bin metrekare kapalı alanıyla inşa edilen ve 16 bloktan oluşan hastane, 80 yoğun bakım yatağı, 70 poliklinik odası, 12 tam donanımlı ameliyathane ve 8 doğumhane gibi bölümleriyle modern sağlık hizmetlerinin tüm imkanlarını sunacaktır. Ayrıca kardiyovasküler cerrahi, onkoloji, fizik tedavi ve diyaliz merkezleri gibi özel birimlerle halkın geniş kapsamlı sağlık ihtiyaçlarına çözüm sunacağını Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürümüz Vehbi ŞİRİKÇİ duyurmuştu.”

Mustafa KUZUGÜDEN’den Sağlık Yatırımlarına Övgü

Birlik Sağlık Sen Kahramanmaraş İl Başkanı Mustafa Kuzugüden, yeni hastanenin hem sağlık çalışanları hem de vatandaşlar için büyük bir kazanım olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Yeni hastaneler, halkın sağlığa erişimini kolaylaştırırken aynı zamanda bölgedeki sağlık hizmetlerinin standardını yükseltmektedir. Özellikle Kahramanmaraş gibi sağlık alanında yoğun talebin olduğu bir şehirde böyle bir yatırım, sadece bugünün değil geleceğin ihtiyaçlarına da yanıt verecektir. 1400’e yakın sağlık personelinin görev yapacağı bu hastane, halkımızın kaliteli ve modern sağlık hizmeti almasına olanak sağlayacaktır. Ayrıca Bu Personellerin Çoğunun Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Bünyesinden Çekilmesi Halk Sağlığı için Hızlı ve Tecrübeli bir ekibinin oluşmasını sağlanacaktır.”

Sevk Oranları Azalacak, Sağlık Hizmetleri Güçlenecek

Birlik Sağlık SEN Kahramanmaraş İl Başkanı Mustafa KUZUGÜDEN, yeni hastanenin faaliyete geçmesiyle birlikte sevk oranlarının azalacağını belirterek, “Halkımız artık başka illere gitmeden, burada kapsamlı bir sağlık hizmeti alabilecektir. Bu da hem vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine daha hızlı erişmesini sağlayacak hem de şehir dışına yapılan sevklerin yarattığı maddi ve manevi yükü hafifletecektir.” dedi.

Halktan Büyük Destek

Kahramanmaraş halkı, yeni hastanenin açılmasını memnuniyetle karşılıyor. Sağlık hizmetlerine ulaşımın kolaylaşması ve yüksek standartlarda tedavi imkânı, vatandaşlar arasında büyük bir sevinçle karşılanıyor. Yeni hastanenin faaliyete geçmesiyle birlikte, bölgedeki sağlık hizmetlerinin kalitesinin artması ile vatandaşların sağlık hizmeti kalitesinin yükselmesi bekleniyor. Özellikle Geçen Ay Açılan Nurhak İlçemizde Açılan Yeni Hastanemiz Bölge Halk Tarafından memnuiyetle karşılanmıştı.

Son Olarak, Birlik Sağlık Sen Kahramanmaraş İl Başkanı Mustafa KUZUGÜDEN, sözlerini şu şekilde tamamladı: Sendika olarak her zaman haksızlığın karşısında mücadale ederken, doğruyu da alkışladık ve destekledik. Bu anlamda ilimize yapılan modern sağlık tesislerinin kazandırılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyoruz dedi.