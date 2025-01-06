Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayda, kimlikleri hızla belirlenen dört saldırgan, masum vatandaşlara acımasızca ateş açtı. Saldırı sonucunda dört kişi yaralanırken, saldırganların sabıka geçmişi ve önceki suçlarından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmaları ise kamuoyunda büyük tepkilere yol açtı.

Olayın Detayları

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, saldırganlar, bulvar üzerinde birkaç vatandaşla tartıştıktan sonra silahlarını çekti. İki kişi, ateşli silahla yaralanırken, diğer iki kişi ise saldırganların silahlarının tutukluk yapması nedeniyle dipçik darbeleriyle yaralandı. Olay anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi ve etrafta panik yaşandı.

Yaralıların Durumu

Olayın ardından sağlık ekipleri hızla müdahale ederek yaralıları hastanelere sevk etti. Yaralıların durumu stabil olup, hayati tehlikeleri bulunmadığı açıklandı. Ancak, saldırının etkisi halen kentte hissediliyor.

Polis Ekipleri Harekete Geçti

Saldırıdan sonra Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, geniş çaplı bir operasyon başlattı. Olayın failleri kısa sürede tespit edilirken, saldırganların sabıka kayıtları dikkat çekti. Saldırganların, daha önce başka suçlardan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Bu durum, kamuoyunda güvenlik kaygılarını yeniden gündeme getirdi.

Mahalle Sakinlerinin Tepkisi

Bölge halkı, saldırganların serbest dolaşabilmesine büyük tepki gösterdi. Bir mahalle sakini, “Bu kişilerin sokaklarda serbestçe gezmesi bizleri tedirgin ediyor. Yetkililerden hemen önlem alınmasını bekliyoruz,” diyerek tepkisini dile getirdi.

Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Başlattı

Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırıyla ilgili derinlemesine bir soruşturma başlattı. Eğer serbest bırakılmalarıyla ilgili ciddi ihlaller tespit edilirse, adli süreçteki uygulamalar yoğun eleştirilere yol açabilir.

Saldırganların İzleri Sürülüyor

Polis ekipleri, saldırganların kaçış güzergahlarını tespit etmek amacıyla güvenlik kameralarını titizlikle inceliyor. Saldırganların geçmişteki suçlarla bağlantılarını ortaya çıkarmak için araştırmalar devam ediyor.

Kentte büyük bir korkuya neden olan bu saldırı, güvenlik önlemlerinin artırılması yönünde halkın beklentilerini yükseltti. Vatandaşlar, saldırganların bir an önce yakalanıp adalete teslim edilmesini istiyor.