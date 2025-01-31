Edinilen bilgiye göre; Aslanbey Mahallesi 7023. Sokak'ta aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen Mehmet Mazı ve A.P. arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan kavgada A.P., otomobilinden çıkardığı silahla Mehmet Mazı'ya ateş etti. Olay sırasında bulunan R.A. ise yaralandı.

Silah seslerinin duyulmasının ardından çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mehmet Mazı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Mazı'nın cenazesi daha sonra morga kaldırıldı. Olayın ardından kaçan A.P., polis tarafından yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.