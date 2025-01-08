Kahramanmaraş'ta 6 Ocak 2025 tarihinde saat 15.00 sıralarında Tekerek Yolu üzerinde meydana gelen silahlı kavga olayında, O.E. ve E.E. isimli şahıslar, A.K., İ.Y., R.Y. ve A.K. ile trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve görevlilerin müdahale etmesiyle olay, yakınlardaki bir iş yerinde de devam etti. Kavga sırasında O.E. ve E.E., A.K.’yi tabanca ile ayağından yaralayarak olay yerinde park halindeki bir aracın sürücüsünü alıkoydular ve hızla olay yerinden kaçtılar.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesi ile çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliler, olayda kullandıkları tabanca ile birlikte yakalandı. Adli mercilere sevk edilen O.E. ve E.E., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.