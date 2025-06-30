Edinilen bilgiye göre; Onikişubat ilçesine bağlı Hasancıklı mevkiinde, baraj seviyelerinin aniden yükselmesi nedeniyle oluşan sel sonucunda mahsur kalan çocuk ve hayvanları ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince bulundukları yerden alındı.

Baraj sularının ani yükselmesiyle adada mahsur kalan 3 çocuk ve 2 köpek, olay yerine sevk edilen su altı kurtarma ekiplerinin koordineli çalışmaları neticesinde güvenli bölgeye ulaştırıldı.

Çocukların ve köpeklerinin herhangi bir sağlık sorunu olmadığını belirten ekipler, aileleri ve çocukları daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.