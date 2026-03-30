Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin örgütlü şekilde kumar oynattıkları, borçlandırdıkları kişilere faizle para verdikleri, ekonomik zorluk yaşayan vatandaşları hedef alarak haksız kazanç sağladıkları ve pos tefeciliği yaptıkları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 30 Mart 2026 günü saat 06.00 itibarıyla 8 ikamet ve 3 iş yeri olmak üzere toplam 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 12 tabanca fişeği, 25 av tüfeği fişeği, 2,73 gram esrar, 7 cep telefonu, 1 pos cihazı ile çok sayıda çek, senet, satış sözleşmesi ve alacak-verecek kayıtlarının bulunduğu doküman ele geçirildi.

Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüphelinin başka bir suçtan tutuklu olduğu belirlendi. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.