Farklı yaş gruplarına yönelik hayata geçirdiği etkinliklerle şehrin kültür ve sanat hayatına katkı sunmaya devam eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, anlamlı bir tiyatro oyununu daha izleyicilerle buluşturacak. Bu kez sahneye, Türk edebiyatında derin izler bırakmış “7 Güzel Adam”ın hikâyesi taşınıyor. 24 Ocak Cuma günü saat 20.00’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sahnelenecek olan “7 Güzel Adam” adlı tiyatro gösterisi, izleyicilere hem duygusal hem de düşündürücü bir gece yaşatmayı vaat ediyor.

Tüm Vatandaşlar Gösteriye Davetli

Tiyatro, edebiyat dünyasının önemli isimlerinden 7 Güzel Adam’ın anılarından ve hayatlarından esinlenerek yazılmış etkileyici bir hikâye sunuyor. Oyun, Yedi Güzel Adam Müzesi’nde yolları kesişen karakterlerin hikâyesi etrafında şekilleniyor. Bu tesadüfi buluşmada karakterler, Yedi Güzel Adam’ın izlerini sürerken kendi hayatlarına ve dertlerine ayna tutar. Tiyatroseverler, bu anlamlı gecede hem edebiyat tarihimizin önemli isimlerini anma hem de kültürel bir yolculuğa çıkma fırsatı bulacak.