Olay, şehir merkezindeki Köy Garajı mevkiinde meydana geldi. İşin ilginç tarafı ise olayın kahramanlarının iki Renault Toros marka araç ve iki dikkatsiz şoför olmasıydı.

Birebir Aynı Araçlar, Aynı Hata

Olay, bir Renault Toros’un bir işletme önünde park edilmesiyle başladı. Araç sahibi alışveriş yapmak için aracının yanından ayrıldı. Bu sırada, birebir aynı marka, model ve renkte başka bir Renault Toros gelip aynı yerde park etti. İşin ilginci, bu aracın şoförü de tıpkı ilk araç sahibi gibi anahtarını araç üzerinde bırakıp bölgeden uzaklaştı.

Kısa bir süre sonra araçlardan birinin sahibi geri döndü. Ancak yanlışlıkla kendi aracı yerine diğer Toros’a binerek garajdan uzaklaştı. Bir süre sonra diğer şoför de geri döndü, ancak bıraktığı yerde kendi aracını değil, aynı renkte, aynı model ama farklı plakalı bir başka Toros’u buldu.

Polis Devreye Girdi

Aracını bıraktığı yerde bulamayan şaşkın sürücü, durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, olay yerinde kalan aracın plakasından yola çıkarak yanlış araca binen sürücünün kimliğini tespit etti. Seyir halindeki sürücüye ulaşılarak yanlışlıkla başka bir araçla yola çıktığı bildirildi.

Durumu fark eden sürücü, hızla olay mahalline geri döndü. İki araç sahibi olay yerinde bir araya gelirken, yaşanan bu trajikomik olay çevredeki vatandaşlara tebessüm dolu anlar yaşattı.

“Toros Kardeşliği” Tebessümle Son Buldu

Olayın tatlıya bağlanmasının ardından araç sahipleri birbirine teşekkür ederek ayrıldı. Polis ekipleri ise bu ilginç olayı “Toros kardeşliği” olarak nitelendirdi. Yaşanan bu olay, özellikle araç anahtarlarının üzerinde bırakılmaması gerektiğini bir kez daha hatırlatmış oldu.