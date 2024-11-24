Onikişubat ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen veli toplantısı sırasında okulun duvarı, okula gelen vatandaşların otomobillerinin üzerine devrildi.

Olay, velilerin ve öğrencilerin otomobillerini park ettiği sırada gerçekleşti. Devrilen duvar, 4 aracın üzerine düşerken, olay sonucunda bir baba ve iki çocuk yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, tedavi edilmek üzere çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay sonucunda 4 otomobil de kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.