Sıcaklığın 44 dereceye ulaştığı, rüzgarın ise saatte 35 kilometre hızla estiği bölgede, alevler hızla yayıldı.

Yangın söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 14 arazöz, 8 su tankı, 7 ilk müdahale aracı, 15 iş makinesi ve 300 personel katılıyor. Ayrıca, 2 yangın söndürme helikopteri ve 6 itfaiye aracı da havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor. Çevre belediyelerden bölgeye su takviyesi talep edildi.

Alevlerin etkilediği bölgede 3 ev yandı, 130 kişi AFAD ve jandarma tarafından güvenli bölgeye tahliye edildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da 6 araçla söndürme çalışmalarına destek verirken, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Yangın alanına gelen Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı’dan bilgi alan Vali Ünlüer, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Şu ana kadar can kaybı yaşanmaması en büyük tesellimiz. 18 ev tedbir amaçlı boşaltıldı, 3 ev ise ne yazık ki tamamen yandı. Risk altındaki bölgelerde güvenlik önlemleri aldık, vatandaşlarımızın güvenliği önceliğimiz.”

5 ORMAN İŞÇİSİ HASTANEYE KALDIRILDI

Onikişubat ilçesinde 400 hektarlık alanlık alan zarar gördü. 130 kişi AFAD ve Jandarma tarafından tahliye edildi. Yangına müdahale eden ve 6 Orman Bölge Müdürlüğü'nden 5'inin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahale için itfaiye ekiplerini bölgeye gönderdi. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı 32 tonluk su tankerini iki personel ile birlikte Kahramanmaraş’a desteğe gönderdi.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarının yangından etkilenen vatandaşlar için hizmet vereceğini açıkladı.



Bakan Bak, orman yangınları sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “GSB yurtlarımız, yangından etkilenen illerimizde evlerini boşaltmak zorunda kalan vatandaşlarımızın hizmetindedir. Her zaman, her şartta GSB hep yanında” ifadelerini kullandı.