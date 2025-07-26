Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan yangın nedeniyle çok sayıda ev tahliye edilirken, dumandan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangınla ilgili şunları söyledi:

“Kahramanmaraş'ta yangına müdahale devam edecek. Bursa'da iki yangın var. Bu yangınlara da müdahale sürüyor.”

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yangın, Onikişubat ilçesi Çamlıbel ve Çakırdere mevkiinde çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki arasöz ve yangın söndürme ekipleri, gönüllü vatandaşlar katıldı. Yangına havadan da müdahale edilirken bölgedeki 20 evin tedbir amaçlı tahliye edildiği öğrenildi. Yangında 3 kişinin de dumandan etkilendiği öğrenildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel yangınla ilgili şunları söyledi;

“Ilıca Bölgesi Çamlıbel Mahallesinde devam eden yangına 14 araç ve 50’ye yakın itfaiye personelimiz ve paydaş kurumlarımızla müdahale ediliyor.”

Kahramanmaraş dumanla kaplandı

Öte yandan orman yangını nedeniyle Kahramanmaraş kent merkezinin üstü duman bulutuyla kaplandı. Kentin mahallelerinde Yoğun duman kokusu hakim.