Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde düzenlenen ve paydaş eğitim kurumlarının desteğiyle gerçekleştirilen ücretsiz YKS kampı, 31 Ocak Cuma günü yapılacak Türkçe dersiyle sona erecek. Üniversite sınavına hazırlanan gençler için büyük bir fırsat sunan kampın final dersinde, alanında uzman eğitimciler Osman Ömür Neslihanoğlu ve İbrahim Karataş öğrencilerle buluşacak. Başladığı günden itibaren büyük ilgi gören YKS kampının kapanış dersi, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 13.30 – 16.00 saatleri arasında düzenlenecek Türkçe dersi, öğrencilerin sınavda en çok karşılaştıkları konulara yönelik önemli ipuçları içerecek. Eğitimciler, sınava yönelik taktikler ve soru çözüm teknikleriyle gençlere rehberlik edecek.

Moral ve Motivasyon Etkinlikleri Düzenlenecek

Eğitim programının ardından öğrencilerin sınav stresini azaltmak ve motivasyonlarını yükseltmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. 16.00 – 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek moral etkinlikleriyle, gençlerin sınav öncesi kendilerini daha iyi hissetmeleri sağlanacak.