Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında yayımlanan ve Kahramanmaraş ilinde bir zihinsel engelli çobanın iki kadın tarafından darp edildiği görüntüleri incelemeye aldı. Olayın, Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde meydana geldiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, 45 yaşındaki N.Y., Jandarma Karakoluna giderek kendisine sopa ile saldıran 23 yaşındaki M.G. ve 17 yaşındaki S.G’den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Andırın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Müştekinin şikayeti ve elde edilen kamera görüntüleri doğrultusunda, şüpheliler M.G. ve S.G., Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından, Andırın Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak M.G. ve S.G. hakkında tutuklama kararı verdi.

Olayla ilgili soruşturma, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tüm yönleriyle yürütülüyor.