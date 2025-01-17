Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sanatseverlere unutulmaz bir kültür - sanat gecesi yaşatarak takdir topladı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen sergi, Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nda (KAMEK) eğitim gören kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı birbirinden değerli eserleri sanatseverlerle buluşturdu. Ahşap işçiliğinden dikiş - nakışa, seramikten resme kadar uzanan geniş bir yelpazede sergilenen eserler, hem katılımcılara görsel bir şölen sundu hem de yerel sanat anlayışını yansıttı. Kursiyerlerin aylarca süren özverili çalışmaları sonucu ortaya çıkan ürünler, katılımcılardan tam not aldı.

Katılımcılar Hayranlıklarını Dile Getirdi

Sergiye yoğun ilgi gösteren sanatseverler, eserlerin her birinin ayrı bir hikâye barındırdığını belirterek KAMEK kursiyerlerinin başarısını tebrik etti. Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği bu sergi, KAMEK kurslarının sanatsal anlamda sağladığı katkıları bir kez daha gözler önüne serdi. Yıl boyunca verilen eğitimin meyvelerinin böyle bir etkinlikle sergilenmesi, hem kursiyerler hem de şehir halkı için unutulmaz bir deneyim oldu. Sanatseverlerin büyük beğenisini kazanan sergi, yerel sanatın gücünü bir kez daha hissettirdi. KAMEK kursiyerlerinin azmi ve yaratıcılığı, hem kültürel zenginliklerin yaşatılmasında hem de şehrin sanatsal kimliğinin güçlendirilmesinde önemli bir rol oynadı.