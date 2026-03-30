Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, toplumun farklı kesimlerine hitap eden sosyal projelerine hız kesmeden devam ederken, özellikle gençlerin eğitim ve mesleki gelişimine yönelik yatırımlarını da güçlendiriyor. Sosyal belediyecilik vizyonunu merkeze alan çalışmalar kapsamında, gençlerin geleceğin iş alanlarına hazırlanmasını sağlayacak yeni bir eğitim programı daha hayata geçiriliyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kahramanmaraş Meslek Edindirme Kursları (KAMEK), bugüne kadar pek çok alanda binlerce kişiye eğitim imkânı sunarken, şimdi de dijital ekonominin en önemli başlıklarından biri olan e-ticaret alanında eğitimler verecek.

Genç Girişimciler Destekleniyor

KSÜ Sürekli Eğitim Merkezi iş birliğiyle 20 yaş ve üzeri katılımcılara yönelik düzenlenecek “E-Ticaret Uzmanlığı Sertifika Programı ile katılımcılara; dijital pazarlama stratejileri, online mağaza yönetimi, ürün listeleme teknikleri, müşteri ilişkileri yönetimi ve satış artırma yöntemleri gibi birçok başlıkta detaylı bilgiler aktarılacak.

13 Nisan ile 6 Mayıs tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olan eğitimlerde genç girişimciler önemli bilgi ve deneyim kazanacak. Başvurular, https://kamek.kahramanmaras.bel.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilebiliyor. Kurs içerikleri, eğitim süreci ve başvuru şartlarıyla ilgili detaylı bilgi almak isteyen gençlerin 0552 033 99 51 numaralı Whatsapp danışma hattına ulaşabileceği belirtildi.