“İyileştiren Kütüphane” temasıyla düzenlenen 62. Kütüphane Haftası kapsamında, il genelindeki tüm kurumlarda eş zamanlı kitap okuma etkinlikleri gerçekleştirildi.

“Kahramanmaraş Okuyor!” mottosu ve “İyileştiren Kütüphane” temasıyla hayata geçirilen etkinliklerde, okumanın bireysel gelişim ve toplumsal ilerleme açısından taşıdığı öneme vurgu yapıldı. Etkinlik kapsamında Vali Mükerrem Ünlüer de Valilik makamında misafirleriyle birlikte kitap okuyarak farkındalık oluşturdu.

Vali Ünlüer, etkinlik sonunda yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

“Bugün ‘Kahramanmaraş Okuyor’ temasıyla sabah okumasını gerçekleştirdik. Amacımız, vatandaşlarımıza örnek olarak okumayı teşvik etmektir. Bu yılki motto olan ‘Kitap İyileştirir’ şehrimiz için ayrıca büyük önem taşıyor. Zira üç yıl önce yaşadığımız büyük felaket sonrası ilimizde iyileşme süreci devam ediyor. ‘Okuyan İyileşir’ anlayışıyla kitap okuma kültürünü ilimizde daha üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz.

Kahramanmaraş, yedi güzel adam yetiştiren ve Türkiye’de kültür ile edebiyata büyük katkı sunan bir şehir olarak, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na Edebiyat Şehri olarak katılmıştır. Bu yönüyle okuma konusunda öncülük eden kütüphaneleri, okuyan insanları, yetiştirdiği bilim insanları ve edebiyatçılarıyla örnek bir şehir olma özelliğini taşımaktadır.”