İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 25 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen iki ayrı çalışmada; sahte mühürlü olduğu değerlendirilen 206 tam altın, 97 yarım altın, 479 çeyrek altın, 168 çeyrek reşat altın, 17 yarım reşat altın ve 10 reşat altın olmak üzere toplam 977 adet altın ele geçirildi. Operasyonda ayrıca sahte basımda kullanıldığı değerlendirilen 3 adet altın mührü ile 1 ruhsatsız tabanca bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 198. maddesi kapsamında adli işlem yapıldı.

Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 26 Mart 2026 tarihinde düzenlenen iki ayrı operasyonda ise 1 adet Captagon hap, 70,65 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 6,49 gram eroin ve 4 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonları kapsamında adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Olaylarla ilgili soruşturmaların sürdüğü bildirildi.