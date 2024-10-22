Birçok il ve ilçedeki belediyelerde personel alımları sürerken, öğretim üyesi, askeri personel, işçi, zabıta, memur ve sözleşmeli personel alımları da yapılıyor. İşte kamuda çalışmak isteyenler için personel alımı ilan listesi.

Kamu personeli olmak isteyen birçok kişi, Kamu Personeli Alım İlanları üzerinden şartları karşılamaları halinde birçok meslek grubuna başvuruda bulunabiliyor. Adaylar, yayımlanan ilanlardaki şartları karşılamaları halinde başvuruda bulunabilecek. Peki, kamuda çalışmak isteyenler için personel alımı ilanlarına başvuru nasıl yapılır?

YENİ KADROLAR AÇILDI

Kamu personeli olarak görev almak isteyenler ve şartları sağlayanlar için yeni kadrolar açılmaya devam ediyor. Kurumlarda, askeri personel, öğretim üyesi, işçi, zabıta, memur, sözleşmeli personel, uzman yardımcısı gibi kadrolara ihtiyaç duyuluyor.

KAMU PERSONELİ İLANLARINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Kamu personeli olabilmek için uygun şartları karşılamanız ve başvuru şartlarını öğrenmeniz gerekiyor. https://kamuilan.sbb.gov.tr/ adresinden size uygun olan ilana tıklayarak, başvuru kılavuzunu okuyup ilana başvuruda bulunabilirsiniz.

KAMU PERSONEL ALIMI İLAN LİSTESİ

PINARHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI



1 MEMUR ALACAK ( 17 Aralık - 19 Aralık)





KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ



7 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 22 Ekim - 5 Kasım)





KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ



33 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 22 Ekim - 5 Kasım)





TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ



ÖĞRETİM ELEMANI DÜZELTME İLANI ( 22 Ekim - 4 Kasım)





TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI



5 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)





KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ



66 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)





DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ



6 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 21 Ekim - 5 Kasım)

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ



13 ALACAK ( 21 Ekim - 5 Kasım)





TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ



13 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)





SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ



18 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)





PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ



5 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 21 Ekim - 5 Kasım)





PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ



28 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 21 Ekim - 5 Kasım)





TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ



2 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)





TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ



4 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)





TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ



16 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI



1 ENGELLİ İŞÇİ ALACAK ( 21 Ekim - 25 Ekim)





TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI



1 ESKİ HüKüMLÜ İŞÇİ ALACAK ( 21 Ekim - 25 Ekim)





MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ



4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 21 Ekim - 25 Ekim)





KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ



100 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)





İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ



2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)





ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ



8 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)





YALOVA ÜNİVERSİTESİ



DÜZELTME İLANI ( 20 Ekim - 2 Kasım)

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ



1 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 19 Ekim - 4 Kasım)





YALOVA ÜNİVERSİTESİ



4 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 19 Ekim - 2 Kasım)





KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ



1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 19 Ekim - 4 Kasım)





KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ



17 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 18 Ekim - 25 Ekim)





GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI



60 ZABITA MEMURU ALACAK ( 25 Kasım - 29 Kasım)





KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI



96 MEMUR ALACAK ( 21 Kasım - 29 Kasım)





BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ



3 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALACAK ( 18 Ekim - 1 Kasım)

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ



5 ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI ( 18 Ekim - 1 Kasım)





ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ



17 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 18 Ekim - 1 Kasım)





BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ



1 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALACAK ( 18 Ekim - 1 Kasım)





ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ



5 ÖĞRETİM ELEMANI ALIMI ( 18 Ekim - 1 Kasım)





YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI



15 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 18 Ekim - 1 Kasım)





SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ



SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI İLANI ( 17 Ekim - 31 Ekim)





MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI



ASKERi PERSONEL ALACAK ( 17 Ekim - 3 Kasım)





BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI



2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 11 Kasım - 22 Kasım)





SİVEREK BELEDİYE BAŞKANLIĞI



25 MEMUR ALACAK ( 20 Kasım - 22 Kasım)





KARABÜK ÜNİVERSİTESİ



25 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 16 Ekim - 30 Ekim)





KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ



58 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 16 Ekim - 30 Ekim)





ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ



11 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 16 Ekim - 30 Ekim)





UŞAK ÜNİVERSİTESİ



3 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 16 Ekim - 30 Ekim)





MERSİN ÜNİVERSİTESİ



2 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 16 Ekim - 30 Ekim)

UŞAK ÜNİVERSİTESİ



8 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 16 Ekim - 30 Ekim)





BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ



DÜZELTME İLANI ( 15 Ekim - 25 Ekim)





FIRAT ÜNİVERSİTESİ



91 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 15 Ekim - 29 Ekim)





DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



175 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAKTIR ( 15 Ekim - 29 Ekim)





AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI



2390 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 15 Ekim - 30 Ekim)





MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI



1 MEMUR ALACAK ( 20 Kasım - 22 Kasım)





DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI



2024 Yılı Açıktan Personel(Mühendis, Şehir Bölge Plancısı ve Teknisyen) Alımı ( 21 Ekim - 4 Kasım)





ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI



300 ADET İTFAİYE ERİ ALACAK ( 18 Kasım - 22 Kasım)





ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ



14 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 14 Ekim - 27 Ekim)

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI



3 (ÜÇ) UZMAN, 1 (BİR) HUKUK MÜŞAVİRİ OLARAK GÖREVLENDİRİLECEK UZMAN VE 1 (BİR) DESTEK PERSONELİ ALIMI YAPACAK ( 4 Kasım - 12 Kasım)





KARABÜK ÜNİVERSİTESİ



5 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 11 Ekim - 25 Ekim)





BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ



4 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 11 Ekim - 25 Ekim)





SİNOP ÜNİVERSİTESİ



1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 11 Ekim - 25 Ekim)





BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ



8 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 11 Ekim - 25 Ekim)





DİCLE ÜNİVERSİTESİ



20 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 11 Ekim - 25 Ekim)





BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ



18 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 11 Ekim - 25 Ekim)





GİRESUN ÜNİVERSİTESİ



18 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 11 Ekim - 25 Ekim)





İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA



1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 11 Ekim - 25 Ekim)





İÇİŞLERİ BAKANLIĞI



23 ADET SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI ( 21 Ekim - 29 Ekim)





MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ



34 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 11 Ekim - 25 Ekim)





BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ



3 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALACAK ( 11 Ekim - 25 Ekim)



SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI



7 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK ( 14 Ekim - 28 Ekim)





EGE ÜNİVERSİTESİ



25 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 10 Ekim - 29 Ekim)





HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ



4 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 10 Ekim - 25 Ekim)





BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ



17 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 10 Ekim - 25 Ekim)





AMASYA ÜNİVERSİTESİ



21 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 10 Ekim - 24 Ekim)





BATMAN ÜNİVERSİTESİ



8 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 10 Ekim - 24 Ekim)





BATMAN ÜNİVERSİTESİ



3 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 10 Ekim - 24 Ekim)





AMASYA ÜNİVERSİTESİ



3 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 10 Ekim - 24 Ekim)