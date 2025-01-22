Genç yaşta hayata veda eden Bağcı'nın acı kaybı ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Tarım Yazarı Erdem Bağcı’nın Yeğeni

Hayatını kaybeden Eren Bağcı, Anadolu Press’in değerli tarım yazarı Erdem Bağcı’nın yeğeniydi. Erdem Bağcı, geçmişte Tarım İl Müdürlüğü’nde enformasyon müdürü olarak görev yapmış, aynı zamanda Çiftçi TV ve Aksu TV’de tarım programlarıyla çiftçilere rehberlik etmiş bir isim.

Halen Anadolu Press’te köşe yazılarıyla tarım sektörüne katkı sağlamaktadır.

Anadolu Press Ailesi’nden Taziye Mesajı

Anadolu Press ailesi olarak, bu elim olayda hayatını kaybeden merhum Eren Bağcı’ya Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yazarımız Erdem Bağcı’ya sabırlar diliyoruz.

Eren Bağcı’nın erken yaşta aramızdan ayrılışı, tüm Kahramanmaraşlıları derinden üzmüştür. Sevenlerine ve ailesine başsağlığı diler, bu tür acıların bir daha yaşanmamasını temenni ederiz.