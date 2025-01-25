Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonucunda, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangınla ilgili olarak otelin yönetiminden sekiz kişi tutuklandı. Otel müdürü Zeki Yılmaz, muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer ile mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz, savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilerek tutuklama kararı alındı.

Böylece, daha önce tutuklanan işletme sahibi Halit Ergül ve şirket genel müdürü Emir Aras ile birlikte dosya kapsamındaki tutuklu sayısı dokuz kişiye yükseldi.

Bu arada, iş güvenliği uzmanı E.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, gözaltına alınan dört kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.