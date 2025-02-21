Selçuk Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonda, iş dünyasının geleceğini şekillendirecek adaylarla buluşarak kariyer fırsatları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Geleceğin Liderlerine Kapılar Açılıyor

Türkiye'nin en büyük bölgesel kariyer fuarlarından biri olan İKAF'25, Kipaş Holding'e genç yetenekleri keşfetme ve onlara rehberlik etme imkanı sundu. Fuarda, şirketin istihdam ve staj programlarına dair kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

Kipaş Holding İnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafından yapılan açıklamada, gençlere sunulan iş fırsatlarının şirketin büyüme vizyonu açısından kritik bir öneme sahip olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Sadece bugünün değil, yarının da insan kaynağını şekillendirmek istiyoruz. Genç yeteneklerin enerjisini ve vizyonunu iş dünyamıza kazandırmayı hedefliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Dijital Dönüşüm ve İnsan Kaynaklarında Yeni Dönem

Dijital dönüşümün iş dünyasındaki etkilerine dikkat çeken Kipaş Holding yetkilileri, insan kaynakları süreçlerinde teknolojinin etkin bir şekilde kullanıldığını belirtti. Yenilikçi İK uygulamalarıyla iş arayan gençlere daha hızlı ve etkili ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren ekip, dijitalleşmenin istihdam süreçlerinde büyük kolaylık sağladığını vurguladı.

Kipaş Standına Yoğun İlgi

Fuar kapsamında Kipaş Holding standı, öğrenciler ve yeni mezunlar tarafından büyük ilgi gördü. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay ve Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz da standı ziyaret ederek şirketin faaliyetleri, yatırımları ve genç istihdamına yönelik projeleri hakkında bilgi aldı.

Kipaş Holding, gençlere yeni kariyer yolları açmaya ve onların geleceğe emin adımlarla ilerlemelerine destek olmaya devam edecek.