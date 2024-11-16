Kipaş Yetkinlikleri Arttırma Programı (KYAP), katılımcıların güçlü yönlerini ortaya çıkarmayı, yetkinliklerini artırmayı ve kariyerlerinde yeni bir adım atmalarını sağlamayı hedefliyor. Bu program, Kipaş Holding'in stratejik vizyonu doğrultusunda, şirketin uzun vadeli hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynayacak.

Başvurular Sonrasında Seçilen Katılımcılar, Şirketin Geleceğine Yön Verecek

Onlarca adayın başvurduğu ve sonrasında kapsamlı mülakatlar ile sunumlarla değerlendirilen bu program, Kipaş Holding’in geleceği için önemli bir adım olarak görülüyor. KYAP’e katılmaya hak kazananlar, şirket içindeki gelişim süreçlerine aktif katkı sağlayacak ve güçlü bir liderlik anlayışını benimseyerek hedeflerini gerçekleştirme fırsatı bulacak.

Eğitim İçeriği: Kişisel ve Profesyonel Gelişim

KYAP, katılımcıların kişisel gelişimlerine odaklanarak hem profesyonel becerilerini artırmalarını sağlayacak hem de şirketin hedeflerine ulaşmasına katkı sunacak. Eğitimler, katılımcıların güçlü yönlerini daha da geliştirmeyi ve onları Kipaş Holding’in gelecekteki liderlerine dönüştürmeyi amaçlıyor.

Geleceğin Liderleri İçin Kipaş Holding’in Yatırım Adımı

Bu eğitim programı, Kipaş Holding'in sadece bugününü değil, yarını da şekillendirecek bir yatırım olarak görülüyor. Katılımcılar, aldıkları eğitimlerle hem kendilerini geliştirecek hem de şirketin hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol üstlenecek.

Projenin mimarı ve Türkiye’nin en güçlü İnsan Kaynakları departmanlarından biri olan Kipaş Holding İnsan Kaynakları Direktörlüğünden yapılan açıklama ise şu şekilde;

“ Kipaş Holding Yönetim Kurulumuzun desteğiyle sürdürülebilir başarıyı ve güçlü bir gelecek inşa etmeyi hedeflerken, en büyük değerimizin insan kaynağımız olduğunun bilincindeyiz. Bu doğrultuda, KYAP (Kipaş Yetkinlikleri Arttırma Programı) gibi stratejik programlarla çalışanlarımızın potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için yeni fırsatlar sunmaya devam ediyoruz.

Bugün, Kipaş ailesinin kariyer yolculuğunda bir adım daha ileri gitmesi için büyük bir adım atıyoruz. KYAP, yalnızca kişisel ve profesyonel gelişimi değil, aynı zamanda şirketimizin gelecekteki başarılarını şekillendirecek yetkinlikleri güçlendirmeyi hedefliyor. Bu program, katılımcıların kendilerini daha iyi tanımalarını, güçlü yönlerini keşfetmelerini ve gelişim alanlarına odaklanmalarını sağlayacak.

Kipaş Holding İnsan Kaynakları olarak, çalışanlarımızın gelişimini ve potansiyellerini artırmayı her zaman öncelikli bir görev olarak kabul ettik. KYAP, bu vizyonumuzun bir parçası olarak, yalnızca bugünün değil, yarının liderlerini yetiştirme amacını taşımaktadır. Bizim için en önemli yatırım, her zaman insanımız olmuştur ve bu programla, Kipaş ailesinin daha da güçlü bir geleceğe doğru ilerleyeceğine inancımız tamdır. “