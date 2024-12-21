Etkinlikte, Kırklareli’nde göreve başlayan ve başka illere ataması yapılan Kahramanmaraşlılar tanışma fırsatı buldu.

Kahramanmaraşlılar Derneği Başkanı Mustafa Güçlü, etkinlikte yaptığı konuşmada, birlikteliğin önemine vurgu yaparak, “Her fırsatta tekrar ediyoruz; birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmalıyız. Hep birlikte daha güçlü yarınlar inşa edebiliriz” dedi.

Yemeğe katılan Kahramanmaraşlılar, derneklerinin amaçları doğrultusunda bir araya gelmenin ve birbirleriyle tanışmanın sevincini yaşadı.

Etkinlik, dernek üyeleri arasında dayanışma ve yardımlaşma ruhunu güçlendirmeyi hedefliyor.