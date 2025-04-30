Toplantıya; Kahramanmaraş Valisi MükerremÜnlüer, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Mehmet Beşen, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Şahin’in yanı sıra, KMTSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri ve Meslek Komite Başkanları da katıldı.

Öksüz’e Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası Takdim Edildi

Toplantının en anlamlı ve duygusal anlarından biri, KMTSO’nun Kurucu Başkanı Süleyman Faik Dedeoğlu’na ait Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası’nın takdim edilmesiyle yaşandı. Yaklaşık yarım asırdır aile yadigârı olarak saklanan bu kıymetli madalya, Dedeoğlu’nun torunu Abdulkadir Dedeoğlu tarafından Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz’e teslim edildi.

Kurtuluş Savaşı’nda gösterilen üstün kahramanlığın sembolü olan bu madalya, aynı zamanda Kahramanmaraş’ın bağımsızlık mücadelesine ve ticaret hayatına katkı sunmuş bir ismin anısını yaşatması açısından büyük anlam taşırken, Meclis Başkanı Öksüz, kendisine emanet edilen bu değere layıkıyla sahip çıkacaklarını belirterek duygu dolu anlar yaşadı.

Müdür Şahin, Yürütülen Çalışmalarla İlgili KMTSO Üyelerini Bilgilendirdi

Açılış konuşmasını Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz’ün yaptığı toplantıda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Şahin, deprem sonrası il genelinde sürdürülen çalışmalar hakkında sunum yaparak hasar tespit süreçleri, yeniden inşa planlamaları ve çevresel iyileştirme projeleri konusunda detaylı bilgi verdi, oda üyelerinin sorularını yanıtladı.

Finansmana Erişim, TOBB Gündeminin İlk Sırasında

Toplantıda söz alan KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, geçtiğimiz hafta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde gerçekleştirilen önemli toplantının detaylarını da meclis üyeleriyle paylaştı. Toplantının gündeminde, 166 oda ve borsanın ortak sorunu olan “finansmana erişim” konusunun ön plana çıktığını vurgulayan Buluntu, işletmelerin bu alanda ciddi sıkıntılar yaşadığını ifade etti.

Vergi Beyan Süresi Uzatıldı, Sanayi Sicil Süreci Takipte

Buluntu, mükelleflerin yoğun talebi üzerine 30 Nisan’da sona erecek olan vergi beyannamesi teslim süresinin 5 Mayıs’a kadar uzatıldığını duyurdu. Ayrıca, Sanayi Sicil Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde sanayi sicil belgelerine ilişkin başvuru süresinin uzatılması konusunda değerlendirme yapıldığını söyledi. Ayrıca Buluntu, Sanayi Sicil Genel Müdürünün önümüzdeki dönemde şehre bir ziyaret gerçekleştirmesinin planlandığını belirtti.

Toplantıya katılan tüm üyelere teşekkür eden Başkan Buluntu, iş dünyasının sorunlarını çözme noktasındaki çabaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.