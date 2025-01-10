Başkan Buluntu, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Basın, toplumun doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasını sağlayan, demokrasinin en önemli köprülerinden biridir. Doğruyu arayan, haberin peşinden koşan ve kamuoyunu aydınlatmak için gece gündüz demeden çalışan siz değerli gazeteciler, büyük bir özveriyle demokrasimizin temel taşlarını oluşturuyorsunuz.

Zor şartlar altında fedakârlıkla mesleklerini icra eden basın emekçilerimiz, yalnızca haber iletmekle kalmayıp toplumun bilinçlenmesine ve ülkemizin kalkınmasına da büyük katkı sağlamaktadır. Kahramanmaraş’ın gelişimi, sanayimizin ve ticaretimizin güçlenmesi yolunda yaptığınız değerli çalışmalar için sizlere şükranlarımı sunuyorum.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle, tarafsız, ilkeli ve sorumlu gazetecilik anlayışıyla görev yapan tüm basın mensuplarımızı yürekten kutluyorum. Başarılarınızın ve emeğinizin her zaman değer bulduğu bir meslek hayatı geçirmenizi temenni ediyor, bu özel gününüzde her birinize teşekkürlerimi ve en içten dileklerimi iletiyorum.”